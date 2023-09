Concorso, la rabbia dei 650 iscritti 

L’appuntamento era fissato alle 11, ma già alle 9 c’erano decine di ragazzi davanti al Palasport di Sa Rodia. Non immaginavano che l’attesa si sarebbe protratta per 4 ore sotto il sole.

L’indignazione

Rabbia, polemiche e pure qualche malore ieri mattina nel piazzale davanti all’impianto sportivo che ha ospitato la prova scritta per la selezione di tredici amministrativi contabili da assumere al Comune di Oristano con contratto a tempo pieno e determinato per 24 mesi. All’appello, su mille iscritti, hanno risposto presente in 650. Sono arrivati da tutta la Sardegna e perfino dalla Penisola per tentare di accaparrarsi un posto a Palazzo degli Scolopi.

Le operazioni di registrazione, però, sono andate avanti per le lunghe e in fila all’esterno del palazzetto, senza un filo d’ombra sulla testa, qualcuno si è sentito male.

«Una ragazza ha avuto un mancamento - racconta una partecipante arrivata da un paese del Barigadu - l’organizzazione lasciava a desiderare: siamo riusciti ad iniziare il test solo alle 14.45».

La replica

Dal Comune arriva la replica dell’assessore al Personale, Luca Faedda: «Per garantire il corretto svolgimento della prova sono stati impegnati venti dipendenti comunali. Sono state predisposte quattro file per il riconoscimento dei candidati, è ovvio che l’accesso di 650 persone abbia richiesto un congruo tempo».

Test sulle gradinate

All’interno della struttura nessun banco: gli aspiranti amministrativi sono stati fatti accomodare sugli spalti, a posti alternati. Poi l’estrazione della prova e poco prima delle 15 la somministrazione del test che determinerà la graduatoria.

«Chiedete scusa»

Sulle modalità di svolgimento del concorso è critico il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna. «Mi sono recato personalmente sul posto e ho avuto modo di constatare una situazione fortemente critica - racconta - All'esterno dei cancelli vi erano numerosi parenti e familiari dei concorrenti e tutti erano profondamente indignati. Nessun riparo dal sole, nessun presidio medico o paramedico, nessuna associazione di volontari a gestire la situazione del piazzale - va avanti Efisio Sanna - Il sindaco dovrebbe chiedere scusa e garantire che simili disavventure non accadano mai più ».

Interpellanza

I consiglieri di minoranza (Maria Obinu, Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Carla della Volpe, Giuseppe Obinu, Francesca Marchi e Massimiliano Daga) ieri sera hanno presentato un’interpellanza. Chiedono di «conoscere chi ha organizzato il concorso; come mai non siano stati previsti dei punti in cui potersi riparare dal sole; perché non sono state disposte, visto il gran numero di partecipanti, più giornate in cui svolgere la selezione e quali presidi di sicurezza prevedano ora le norme.

Con un appunto anche sulla commissione, «composta solo da personale interno (retribuito quanto il personale esterno all’amministrazione). E come mai questa commissione ha optato per un quiz a risposta multipla senza prevedere una seconda prova orale?».

RIPRODUZIONE RISERVATA