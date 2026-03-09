Concorso gratis, è polemica 

A Riola Sardo c’è un concorso che sta facendo discutere. Il motivo? Per le troppe somme spese dal Comune. L’oggetto della polemica, rimbalzata anche durante l’ultimo Consiglio comunale, riguarda l’assunzione di un istruttore amministrativo e di un istruttore contabile. Una selezione che è costata al Comune ben 6.300 euro. Il problema, però, non è la cifra stanziata per affidare la gestione del concorso all'azienda milanese Gi Gruop visti i tanti partecipanti, ma il non aver chiesto il pagamento per la partecipazione al concorso pubblico, per un totale di 10 euro e 33 centesimi a candidato. Cifra che solitamente serve a coprire i costi amministrativi e organizzativi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gestire la procedura selettiva. In questo caso, nelle casse comunali sarebbero entrati tremila e 832 euro, visto che i candidati totali sono stati ben 371. Il Comune avrebbe così speso molto meno.

Botta e risposta

Una vicenda che non è passata inosservata ai consiglieri di minoranza. Il capogruppo Irene Erdas, durante l'assemblea pubblica, ha chiesto al sindaco perché il Comune di Riola, ha deciso di non far pagare la tassa, in modo da recuperare parte delle spese sostenute. Il sindaco Lorenzo Pinna non si è tirato indietro e spiega: «Voglio ricordare prima che la legge non obbliga i Comuni a far pagare la tassa, nel nostro caso è una decisione che ha preso il responsabile finanziario. La parte politica non ha preso parte a questa scelta. Forse la decisione di non far pagare la tassa di dieci euro è stata presa per avere più candidati possibili. A mio avviso, l’importante è aver bandito il concorso, sono due figure necessarie da tempo». La consigliera Irene Erdas però non molla: «Per noi la partita non è chiusa, stiamo parlando di soldi pubblici, che in parte potevano essere risparmiati».

RIPRODUZIONE RISERVATA