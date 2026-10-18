Concorso fotografico per raccontare le bellezze del paese 

Si chiama “Stelle tra i Giganti - Archeologia, storia e territorio” ed è molto più di un concorso fotografico. È un invito a perdersi dentro Triei per poi ritrovare il paese in uno scatto. Il tema scelto dalla Pro Loco è semplice e coinvolgente: “Archeologia, storia e territorio: raccontare Triei attraverso la fotografia”. Cosa si può fotografare? Tutto ciò che rende suggestivo Triei. Le pietre millenarie dei nuraghi, la solennità delle tombe di giganti, anche un dettaglio del centro storico colto al tramonto, la nebbia che abbraccia la montagna, le mani rugose di un anziano durante una festa tradizionale, l’attesa dei bambini per “is animas”. Ogni scatto ha una regola non negoziabile: deve essere stato realizzato solo all’interno dei confini comunali. Perché questo concorso non premia la Sardegna più bella, ma Triei. La partecipazione è aperta a tutti, amatori e professionisti, senza quota d’iscrizione. Si possono presentare fino a due opere, purché originali e personali. Alle 12 del primo novembre, ai piedi della tomba dei giganti di Osono, che da secoli osserva pastori, stagioni e lune e da qualche tempo accoglie sempre più visitatori, verranno proclamati i vincitori. I primi tre classificati verranno premiati con buoni Amazon da 400, 300 e 200 euro. (ro. se.)

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