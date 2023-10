Un concorso per raccontare il territorio, i suoi scorci più suggestivi e i paesaggi da cartolina: il Comune lancia “Pula in dodici scatti”, il concorso fotografico giunto alla sesta edizione che punta a raccontare il paese e le sue bellezze. Per partecipare sarà sufficiente inviare i propri scatti all’indirizzo protocollo@pec.comune.pula.ca.it entro il 5 novembre.

Le migliori fotografie verranno utilizzate per impreziosire il nuovo eco-calendario della raccolta differenziata e il sito istituzionale del Comune. Il concorso è aperto a tutti, possono partecipare sia i professionisti che i fotografi amatoriali, di qualsiasi età e nazionalità. L'obiettivo dell’iniziativa è premiare e valorizzare le immagini più belle e rappresentative del territorio e dare una nota di colore alle pagine del sito internet comunale e del calendario per la raccolta dei rifiuti. (i. m.)

