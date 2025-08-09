VaiOnline
Suelli.
10 agosto 2025 alle 00:36

Concorso fotografico, il paese in un click 

È dedicata alla storia, ai volti e al territorio di Suelli l’edizione 2025 del Concorso fotografico amatoriale “Immagine in un click” promosso dall’Università Trexentese della Terza Età in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune di Suelli.

L’iniziativa, inserita nel ricco programma della rassegna “Estate Suellese” viene ripetuta dopo il successo della prime due edizioni che, nelle scorse estati, hanno visto partecipare numerosi appassionati che si sono messi in gioco con i loro scatti. Il tema di quest’anno è “Suelli racconta: storia, volti e luoghi”.

Le foto dovranno pervenire entro le 20 di mercoledì 20 agosto, la serata conclusiva - con la premiazione dei vincitori - si terrà sabato 23 agosto alle 18.30 nel piazzale della chiesa dedicata a San Giorgio dove verrà allestita una mostra fotografica con le immagini dei concorrenti. L’iscrizione è gratuita.

L’Università della Terza Età della Trexenta (presidente è Antonello Melis di Senorbì) nasce per rispondere ai bisogni di una popolazione che, con l’allungarsi della vita ed il miglioramento qualitativo della stessa, cerca di fronteggiare un’esigenza nuova: socializzare, scoprire, imparare sempre di più. (s. sir.)

