Concorso fotografico: ecco i temi 

Le foto più belle saranno parte di una galleria a cielo aperto. È la novità del concorso fotografico Barìscatta. C’è tempo fino alle 13 del 30 settembre prossimo per realizzare degli scatti che raccontino le diverse anime di Bari Sardo.

Diversi i temi proposti, dai più classici alle usanze ancora importanti in paese come “S’agiudu cambiu”. Si potranno immortalare le tre chiese principali, Beata Vergine di Monserrato, Santa Cecilia e San Leonardo, la via Crucis, la caratteristica sagra de Su Nenniri e ancora la raccolta delle angurie, la tosatura e la mungitura. «Le foto migliori verranno stampate e appese per le vie del centro abitato andando a valorizzare sia il percorso del museo a cielo aperto – ha spiegato l’assessore Andrea Murru – sia a migliorare il decoro urbano». I partecipanti potranno scegliere più temi e seguire il regolamento pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook istituzionali del Comune. (f. l.)

