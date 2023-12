Concorso dirigente In giuria un esperto dalla Penisola 

È successo poche volte, questa forse è addirittura l’unica, che il Comune abbia chiamato un esperto fuori dall’Isola a far parte della commissione per l’assunzione di un dirigente. Parecchie scelte in passato sono state fatte direttamente dal sindaco quando l’incarico dirigenziale era a tempo determinato. Per indicare il candidato idoneo a ricoprire il ruolo dirigenziale di comandante della Polizia locale con il presidente Giovanna Maria Solinas, segretaria generale del Comune di Oristano, della commissione ne fanno parte il comandante della Polizia locale di Roma -X Gruppo- Guido Calzia e il comandante della Polizia locale di Olbia Giovanni Battista Mannoni. In qualità di commissari aggiunti sono stati chiamati Emiliano Sanna, funzionario dei Servizi informatici del Comune di Oristano e Armanda Domenica Carta, esperta in lingua inglese. La spesa preventivata per portare a termine la selezione è di 5mila euro. Il contratto, dopo i sei mesi di prova, avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione. Oltre al titolo di studio indicato nel bando di concorso, i candidati dovranno aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private.

