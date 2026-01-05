VaiOnline
Lanusei.
06 gennaio 2026 alle 00:07

Concorso diocesano presepi, vince Villaputzu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era la pace, il tema della 17esima edizione del concorso diocesano dei presepi. Un argomento di stretta attualità, intorno al quale si concentrano gli appelli di Papa Leone XIV e di tutto il clero. Anche stavolta sono state tante le candidature delle parrocchie, dei quartieri e delle scuole. Un lavoro straordinario che la commissione diocesana ha provveduto a valutare, stilando la graduatoria finale dei vincitori. Per la sezione “Parrocchie”, primo premio a quella di San Giorgio di Villaputzu, il premio per il particolare valore dell’opera se l’è aggiudicato il Gruppo Acr di Loceri, nella sezione “Scuole”, primo posto per la Primaria di Arzana, mentre nella sezione “Quartieri” ha vinto l’associazione Ogliastra Informa di Ilbono.

Menzione speciale all’opera della famiglia Maura Urru di Lanusei. Il concorso, promosso dalla diocesi guidata da monsignor Antonello Mura e intitolato “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, mirava a stimolare l’espressione poetica e la creatività sul tema del presepe, inteso come simbolo di fratellanza, pace, solidarietà e convivenza civile all’interno delle piccole e grandi comunità e tra le nazioni e i popoli. Originalità, qualità, forma, efficacia e comunicazione sono state il filo conduttore che hanno marcato i presepi passati sotto esame. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas