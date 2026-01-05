Concorso diocesano presepi, vince Villaputzu 

Era la pace, il tema della 17esima edizione del concorso diocesano dei presepi. Un argomento di stretta attualità, intorno al quale si concentrano gli appelli di Papa Leone XIV e di tutto il clero. Anche stavolta sono state tante le candidature delle parrocchie, dei quartieri e delle scuole. Un lavoro straordinario che la commissione diocesana ha provveduto a valutare, stilando la graduatoria finale dei vincitori. Per la sezione “Parrocchie”, primo premio a quella di San Giorgio di Villaputzu, il premio per il particolare valore dell’opera se l’è aggiudicato il Gruppo Acr di Loceri, nella sezione “Scuole”, primo posto per la Primaria di Arzana, mentre nella sezione “Quartieri” ha vinto l’associazione Ogliastra Informa di Ilbono.

Menzione speciale all’opera della famiglia Maura Urru di Lanusei. Il concorso, promosso dalla diocesi guidata da monsignor Antonello Mura e intitolato “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, mirava a stimolare l’espressione poetica e la creatività sul tema del presepe, inteso come simbolo di fratellanza, pace, solidarietà e convivenza civile all’interno delle piccole e grandi comunità e tra le nazioni e i popoli. Originalità, qualità, forma, efficacia e comunicazione sono state il filo conduttore che hanno marcato i presepi passati sotto esame. (ro. se.)

