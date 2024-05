Concorso di musica e rally matematico: gli alunni dell’istituto Spano tra i primi in Italia 

Maggio ricco di premi e soddisfazioni per i ragazzi e docenti dell’istituto G. Spano di Cagliari. La classe 2ª B della professoressa Cecilia Melis entra in finale al 31° “Rally Matematico Transalpino” e la 1ª C della docente Maura Meloni vince il primo premio, mentre i 47 ragazzi del Coro ed ensemble preparati e diretti da Sandra Ruggeri vincono il primo premio nel XXIV concorso nazionale di musica G. Gabriel, arrivando così al quinto consecutivo, negli anni, per la sezione coro e orchestra.

Il repertorio scelto è di inestimabile bellezza ed è stato in grado di incantare la commissione esaminatrice e gli astanti con la grazia delle varie lingue e sound. Canti portoghesi, africani, spagnoli, dei nativi americani, hindi e, per la prima volta nel repertorio, Disamistade di Fabrizio de Andrè.

