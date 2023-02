Concorso di idee su Poetto, Monte Claro e Terramaini 

Sei concorsi internazionali di progettazione per dare un volto nuovo a Monte Claro con la riqualificazione del muro di cinta e la creazione di una rete sportiva “intelligente”, Terramaini, Elmas e Molentargius.

Tra gli interventi anche una Green Road sulla strada provinciale 1 ad Assemini. L'iniziativa è della Città Metropolitana di Cagliari. Rientrano nei progetti di riqualificazione anche il polo sportivo Poetto - Is Arenas - Medau su Cramu - Molentargius - Ex tiro a volo, l'ex Provveditorato agli studi di Elmas e le aree intorno all'Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi. «Siamo in una fase storica nella quale i finanziamenti per le opere pubbliche non mancano», spiega il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «Per realizzarle servono innanzitutto i progetti, che vogliamo siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini e del territorio, per questo abbiamo scelto di bandire dei concorsi di progettazione, per garantire il più ampio confronto di idee tra esperti del settore».

Per quanto riguarda il muro di 2.300 metri di Monte Claro, l'intento è quello di creare una riconnessione con i rioni intorno al parco. Previsti anche interventi all'interno dell'area verde soprattutto in chiave sportiva. Sulla stessa linea anche il progetto, denominato “Meet dello sport: lo sport per la rigenerazione urbana”, a Terramaini. L'obiettivo strategico da raggiungere prevede la diffusione delle energie verdi e sostenibili, per realizzare sistemi virtuosi di produzione, autoconsumo e condivisione dell'energia attraverso la costituzione di distretti energetici anche coinvolgendo le scuole.

Attenzione allo sport anche tra viale Poetto e Molentargius. Quanto all'ex Provveditorato, la riqualificazione prevede che una parte del fabbricato ospiti il Convitto, con la creazione di alloggi per gli studenti che gravitano nell'area metropolitana, mentre l'altra sarà destinata al nuovo Liceo Scientifico Sportivo.

I concorsi di progettazione sono stati finanziati con un contributo di 1 milione di euro del Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale, istituito dall'Agenzia per la coesione territoriale.