Concorso di idee per studenti 

Promuovere iniziative culturali e formative, sensibilizzando adulti, genitori, insegnanti ed educatori sulla relazione educativa e la legalità. Sono le finalità che continua a perseguire l’amministrazione guidata dal sindaco Alfonso Marras e in particolare gli assessorati alla Cultura e ai Servizi sociali. In programma il concorso di idee dedicato alla memoria di Francesco Pischedda, poliziotto bosano caduto in servizio, con un “dialogo educativo” riservato ai ragazzi delle quarte e quinte dell’Istituto di Istruzione superiore. Ancora, in collaborazione con l’oratorio cittadino sarà realizzato un ciclo di seminari, con quattro appuntamenti a cura del Centro per la creatività educativa impresa sociale srl, con la presenza del pedagogista Lorenzo Braina. Il Comune finanzierà gli eventi con 3.500 euro, gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze del seminario. Il primo mercoledì 20, al mattino per i ragazzi delle superiori e al pomeriggio per genitori e insegnanti. (s. c. )

