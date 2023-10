Concorso di idee per le ex casermette  

Anche il quartiere di Col di Lana e nello specifico la zona che comprende il compendio delle ex Casermette, sarà soggetto ad un bando per la partecipazione ai progetti di rigenerazione urbana.

Riqualificazione

Come accaduto per la riqualificazione delle frazioni di Bindua, Monte Agruxiau, San Benedetto e per il rione di Serra Perdosa, anche in questo caso verrà indetta dal Comune di Iglesias una “gara di idee”, dove il progetto selezionato verrà presentato per l’ottenimento dei un finanziamento dedicato: « L’intento è riqualificare gli spazi pubblici ed il recupero dell’identità peculiare del “Villaggio operaio” di Col di Lana , progettato da Ettore Sottsass. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Si interverrà con delle opere di urbanizzazione anche e soprattutto in quelle strade mai coinvolte in un processo di riqualificazione».Il si ndaco Mauro Usai spiega l’importanza di riuscire a prepararsi anzitempo per l’intercettamento degli imminenti bandi Pnrr sulla rigenerazione urbana: «Continuare a finanziare questa tipologia di programmi, così come è stato fatto per le frazioni - dichiara - rappresenta per questa amministrazione una priorità, perché permette di accedere ai fondi».

I residenti

Interventi di riqualificazione che interesseranno anche l’area delle “Ex casermette”: «Sono davvero contenta che si possa finalmente metter mano anche a delle strade che da sempre rappresentano un problema. - rivela Maria Beatrice Congiu, residente in via Carloforte - Non chiedo vengano effettuate chissà quali opere, mi accontenterei sistemassero la strada in sterrato, così da non temere il fango e l’acqua che si riversano dentro casa durante le piogge. La strada e l’illuminazione pubblica, questo mi piacerebbe venisse finalmente sistemato». Per Lara Fenu, presidente del comitato “Ex casermette”, tutte le iniziative che mirano ad un miglioramento sono sempre gradite: «Però sarebbe prioritario intervenire sugli alloggi. - commenta - Alcuni versano in condizioni disperate, ci sono dei tetti in legno da sostituire, impianti elettrici da normare. P aradossale costruire una bella piazzetta in mezzo alle macerie» . Dello stesso avviso è Matteo Medda, esponente del comitato, che reputa incompleto un progetto di riqualificazione dell’area qualora non dovesse partire prima dagli alloggi : « Alcuni sono al limite della vivibilità. - spiega - Ben vengano queste iniziative ma sarebbe opportuno dare spazio agli interventi prioritari ». Risistemazione degli alloggi che il sindaco Usai garantisce : « Così come per i 12 appartamenti in piazza Buozzi al momento interessati ai lavori di ristrutturazione - spiega - anche per gli altri edifici sono in programma degli interventi ».

