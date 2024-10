Concorso di idee per Fontanamare 

Si intitola “Unda” ed è un concorso di idee nazionale per riqualificare l’area parcheggio di Fontanamare. L’associazione Luca Noli con il Comune di Gonnesa e l’Università di Cagliari lanciano il concorso per dare un volto nuovo alla località balneare nella marina di Gonnesa.

Studenti e architetti presenteranno dei progetti «per fornire scenari capaci di rendere l’area - si legge nel bando - uno spazio pubblico attrattivo durante tutto l’anno, anche in ragione della sua capacità di interpretare, come luogo contemplativo,la storia e il rapporto tra l’insediamento minerario e il mare». Le proposte dovranno essere inviate entro il 10 gennaio, poi saranno valutate da una giuria di esperti. I vincitori saranno proclamati a marzo. Il montepremi è messo a disposizione dal Comune di Gonnesa, 6.000 euro in totale: 3.000 euro il premio premio, 2.000 per il secondo, 900 euro per il terzo, più l’abbonamento ad una rivista di settore per la menzione speciale.

«La scelta per il concorso di idee è ricaduta su Fontanamare perché è nostra intenzione procedere con la riqualificazione dell’area del parcheggio e ci è sembrato interessante raccogliere le proposte per questo spazio - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - un obiettivo che rientra nel programma più ampio di riqualificazione della marina». L’associazione che ha promosso Unda nasce nel 2019, in seguito all’incidente in cui perse la vita Luca Noli, giovane cagliaritano studente di Architettura. Il padre Augusto con gli amici, i colleghi e i docenti fondarono l’associazione per far proseguire la passione di Luca per l’architettura. Negli anni scorsi il concorso di idee ha interessato Cagliari, Dolianova e Nuoro.

