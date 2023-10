Concorso contestato, esposto in Procura 

Arriva l’esposto in Procura di oltre trenta candidati del concorso per 13 istruttori amministrativo contabili che contestano le modalità con cui la prova è stata espletata. E proprio ieri il Comune ha rigettato l’istanza, presentata subito dopo il 14 settembre, e ha pubblicato l’elenco dei vincitori del concorso. Ma la partita non è chiusa.

L’esposto

Oltre trenta candidati chiedono alla Procura di avviare gli accertamenti per valutare eventuali responsabilità penali. E affermano di farlo per ragioni di trasparenza, visto che alcuni di loro sono risultati idonei. «La prova si è svolta - si legge nell’esposto - in circostanze e condizioni tali da non garantire il rispetto delle norme. I candidati, all’ingresso del Palasport, dopo il ritiro della propria scheda anagrafica, sono stati accolti da un operatore che ha chiesto loro il deposito di cellulari, altri dispositivi elettronici e borse su una delle tre gradinate del palazzetto, senza alcuna verifica diretta, in quanto l’operatore rimaneva nella sua postazione all’ingresso per continuare ad accogliere i candidati successivi. Si aggiunga che tale area non essendo confinata e presidiata, è risultata essere accessibile durante l’ingresso dei candidati durato all’incirca due ore. Pertanto risulta evidente che molti candidati possano non aver depositato i dispositivi elettronici sin da principio. Il sistema di ritiro dei dispositivi elettronici all’ingresso è stato totalmente inefficace. Il concorso sarebbe stato da annullare quando è stata rilevata tale grave irregolarità».

La prova continua

«La prova non solo non è stata annullata, ma i candidati in possesso dei cellulari poco prima dell’inizio della prova sono stati invitati dalla commissione a depositarli nell’area apposita, anziché essere esclusi dalla prova come previsto specificamente dall’articolo 10 del bando di concorso». Nell’esposto si contesta poi il ritiro delle schede anagrafiche senza la chiusura in busta constatabile da parte dei candidati. Ancora. «La consegna del test ai candidati in fogli “svolazzanti” in luogo di una busta chiusa. Il riscontro di concorrenti in possesso di appunti cartacei e il monitoraggio dei candidati durante la prova effettuato solo da 4/5 addetti comunali per oltre 650 persone». Nell’esposto si contestano anche i disagi causati da una lunga attesa fuori dal palazzetto, senza alcun riparo dal sole in una giornata con 30 gradi. Inoltre non sono state predisposte le normali sedie usate durante i concorsi, provviste di schienale e banchetto, neanche per quei partecipanti con disabilità».

