Concorso, clarinettista premiato  

Prestigioso riconoscimento per l’Istituto comprensivo di Terralba guidato dal dirigente Francesco Corona. Martino Colombu, 11 anni, del corso musicale sezione clarinetto, si è classificato primo con il massimo del punteggio e la lode, al quinto concorso di clarinetto, tenutosi al conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Il concorso, promosso dal dipartimento fiati, era riservato agli studenti i frequentanti nell’anno in corso i corsi di clarinetto delle scuole a indirizzo musicale e dei licei con lo scopo di incoraggiare e stimolare i giovani clarinettisti promuovendone la cultura musicale. Lo studente era guidato dalla docente Doriana Montis e accompagnato al pianoforte dal docente Andrea Sanna. Il concorso, giunto alla quinta edizione ha visto la partecipazione di numerosi clarinettisti provenienti da varie parti della Sardegna. Per essere arrivato primo, a Martino Colombu , è stato assegnato un clarinetto.

La commissione era composta da Irene Marrani, Enrico Silvestri, Egidio Fabi, Renzo Marroccu e Ivana Mauri, primo clarinetto del teatro lirico di Cagliari, sotto la direzione di Aurora Cogliandro, direttore del Conservatorio. ( s. c. )

