Concorso al Comune, fissata la nuova prova 

Ultime novità per i concorsi indetti dal Comune a Sestu, per lavorare negli uffici del municipio in via Scipione. Stavolta si tratta del ruolo di istruttore amministrativo contabile, con tre posti disponibili. L’ultima prova preselettiva, svoltasi a fine maggio, è stata annullata per presunte irregolarità, e dovrà essere ripetuta. Una delusione per chi ha studiato con impegno. Stavolta si svolgerà il 18 luglio dalle 9.30, alla Fiera in viale Diaz a Cagliari. La prova scritta poi sarà il 25, nei locali ex Cisapi in via Piero della Francesca a Selargius, dalle 14.