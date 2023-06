«Concorsi pubblici, sardi discriminati» 

Il concorso per la scuola nazionale di amministrazione si terrà per tutte le regioni d’Italia in una sede “di prossimità”, ma non in Sardegna. «L’Isola è ancora discriminata, altro che insularità. Per intenderci i siciliani la faranno a Catania. I sardi no. Andranno a Roma insieme ai partecipanti dall’estero», denuncia la vicepresidente del M5S Alessandra Todde. «Invece di farsi prendere in giro sull’autonomia differenziata perché questa giunta non difende i sardi con un governo che dovrebbe essere vicino?», attacca la parlamentare.

La novità

Ma le polemiche non sono finite. «A questo si aggiunga che la Regione ha pubblicato il calendario delle prove del concorso per 40 dirigenti, per il quale è stata stabilita come data per la preselezione proprio il giorno dopo, il 28 giugno. Insomma, chi deciderà di andare a Roma per il concorso Sna difficilmente riuscirà a partecipare al concorso regionale», avverte la deputata Francesca Ghirra, che insieme a tutto il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale chiede il rinvio della prova. Della questione è stato investito anche il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Botta e risposta

Il governatore Christian Solinas replica: «La Regione ha sempre fatto, e continuerà a farla, una battaglia perché i sardi che sostengono un concorso pubblico non siano costretti a lasciare l’Isola e possano svolgere le prove a casa loro, senza un ulteriore aggravio di disagi e costi per il viaggio e l’alloggio. Chi su questi argomenti chiama in causa la Giunta accusandola di non difendere gli interessi e i diritti dei sardi sbaglia completamente destinatario». E l’assessore regionale agli Affari generali, Andreina Farris, chiede «quali siano gli interventi realizzati dal governo di cui faceva parte la vicepresidente del M5S per superare le difficoltà legate all’insularità che limitano, di fatto, le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per i sardi. Non si capisce il motivo della critica mossa alla Regione, la quale, invece, sostiene da sempre la necessità di decentrare – su tutto il territorio nazionale – lo svolgimento delle prove concorsuali».

RIPRODUZIONE RISERVATA