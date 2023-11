Concorsi, la protesta degli idonei Aspal  

Attendono ancora una chiamata, dopo tre anni dall’approvazione della graduatoria relativa a un concorso regionale per funzionari amministrativi, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Gli idonei Aspal e le loro famiglie sono pronti a tornare in piazza e a manifestare sotto gli uffici della Regione, il 10 novembre, per chiedere nuovamente che si proceda allo scorrimento della graduatoria di cui fanno parte. Si tratta di poco più di 60 persone, tutte laureati, che hanno superato un concorso basato su tre prove (preselettiva, scritta e orale) e che sono pronti, come è loro diritto, a entrare nel comparto amministrativo della Regione e degli Enti collegati, che tra l’altro soffre di carenze d’organico per i numerosi pensionamenti.

Le pratiche

«Tra rinvii e attese di direttive precise, purtroppo la politica sembra ancora tentennare in merito», sottolinea una nota, «in un momento di crisi e con la necessità di nuove forze per poter rilanciare la gestione burocratica e smaltire tutte le pratiche ancora inevase (soprattutto in merito ai pagamenti dei vari contributi alle imprese). Mancherebbe davvero poco per esaurire la graduatoria, colmando almeno in parte il fabbisogno di vari enti regionali, ma gli idonei ancora in attesa di chiamata vedono passare i mesi senza che si dia seguito ad atti risalenti ormai a parecchio tempo fa».

I numeri

Proseguono: «In particolare sono rispettivamente 12 e 15 le unità che devono essere collocate presso gli uffici di Aspal e Forestas, come emerge sia dal Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia sarda per le Politiche attive del lavoro, sia da una convenzione sottoscritta dalla stessa Aspal e da Forestas il 14 giugno 2023. La graduatoria è in scadenza al 31 dicembre 2023 e a oggi non si vedono sviluppi».

Spiegano ancora gli idonei: «Al netto di questi 27 funzionari, la cui chiamata non sarebbe nemmeno da mettere in dubbio, resterebbero comunque in attesa di assunzione 40 idonei. Come anche il Consiglio regionale ha avuto modo di chiarire, risulta inoltre antieconomico ricorrere a nuovi concorsi piuttosto che attingere da graduatorie vigenti per la copertura degli stessi profili lavorativi».

RIPRODUZIONE RISERVATA