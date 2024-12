Concorsi di Natale, un pieno di like 

Su una cosa non c’è dubbio: anche quest’anno è stata una lotta all’ultimo voto. Si sono chiusi con un grandissimo successo e una pioggia di like, i concorsi organizzati dalla Pro Loco in occasione delle festività per “La vetrina di Natale” più bella, la più suggestiva “Casetta di Natale” del mercatino del parco Matteotti e il miglior “Presepe dei rioni”.

I presepi top

Soprattutto per quest’ultimo si è trattato proprio di un ribaltone al fotofinish che ha visto trionfare il presepe dei Bambini di Santa Lucia del rione omonimo.Dal momento però che l’allestimento aveva già vinto negli anni scorsi riceverà un attestato di merito, mentre il primo premio andrà al secondo classificato, i ragazzi della rivendita di piante Bons House, Alberto Pisanu e Hayta Lamlia: «Siamo felicissimi» dicono, «è il primo anno che partecipiamo e ci ha emozionato questo sostegno e partecipazione da parte dei nostri clienti. E chi non ci conosceva grazie a questo concorso magari ha potuto vedere chi siamo e ci verrà a trovare».

La vetrina migliore

Il premio per la vetrina più bella va invece a un’attività che in città è un’istituzione, aperta fin dal 1950, ovvero il negozio dei Fratelli Massa, noto a tutti come Geppino in via Umberto I. Dei due fratelli Giuseppe è scomparso qualche anno fa, ma è rimasto Antonio 88 anni che ancora ai clienti fa i conti con le vecchie lire prima di convertirli in euro. «Ci siamo dati da fare per creare una vetrina suggestiva fatta con le nostre mani», raccontano Antonio e suo nipote Raffaele Floris, «abbiamo utilizzato materiali di recupero come i rotoli di cartone, il polistirolo, le cose che ci restano dei tessuti. Anche i dolcetti sardi sono fatti in ceramica da una nostra amica». Antichi anche i giocattoli esposti. «Il caminetto lo abbiamo costruito noi. stato un lavoro di gruppo, tutti hanno dato il loro contributo, chi con un suggerimento, chi con un’idea. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno votato».

Le casette

Il primo posto per la casetta più bella va ad altre due attività di due famiglie conosciutissime, il panificio Argiolas di via De Cristoforis e la macelleria Paribello di via Fiume, che si sono unite per realizzare un allestimento basato sui prodotti tradizionali.«Il nostro panificio esiste da 100 anni, siamo alla terza generazione» dice Stefania Argiolas che divide la soddisfazione con il marito Giovanni Marini, «e questa è la nostra prima esperienza fuori dal panificio ed è bello conoscere tanta gente nuova». Emozionati anche Danilo Paribello e sua moglie Marianna Loddo, «questa esperienza ci ha permesso di uscire dalla nostra zona che è via Fiume, aprendoci ad altre persone di un altro quartiere e che magari adesso verranno a trovarci in macelleria».

RIPRODUZIONE RISERVATA