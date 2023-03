Concorsi comunali, la carica dei mille 

Oltre mille in corsa per un posto fisso nel Municipio di Selargius, dove ne sono stati banditi nove. Un fiume di curriculum presentati - soprattutto da giovani - con la speranza di un contratto a tempo indeterminato, decine arrivati anche dal resto della Penisola: circa il 20 per cento.

Boom di candidati

Il termine per presentare le candidature è scaduto alla mezzanotte del 2 marzo, con 1.155 aspiranti dipendenti in tutto che hanno inviato il proprio curriculum. Il posto più ambito è quello di vigile urbano: il concorso prevede un posto disponibile, ma le domande per entrare a far parte della Polizia locale selargina risultano 291. Altre 276 per istruttori contabili, 205 per istruttori direttivi, e in corsa ci sono anche 176 geometri per entrare nell’ufficio tecnico, 167 ingegneri, e 40 esperti informatici.

Organici all’osso

Rinforzi necessari per supportare l’attuale pianta organica in affanno da tempo, una situazione di emergenza emersa anche di recente con una mozione presentata dalla minoranza dove si chiedevano nuove assunzioni dopo una serie di criticità raccontate da dirigenti e responsabili dei settori comunali. Nonostante i nuovi ingressi negli uffici del palazzo comunale durante l’ultimo anno e mezzo, circa quindici fra impiegati nei settori Pubblica istruzione sport e spettacoli, Anagrafe, ufficio Appalti, Edilizia privata, Ragioneria, Personale, e il nuovo direttore della biblioteca comunale. Assunzioni con mobilità da altri enti che però non sono bastate a coprire il turnover e i trasferimenti di molti impiegati verso la Regione.