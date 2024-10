Concorsi, bandi e trasferimenti: novità in Municipio 

Tra concorsi, bandi e progressioni verticali, c’è aria di novità negli uffici di piazza Eleonora.

Dopo il settore Tecnico, la cui guida è stata affidata all’ingegner Sara Angius, è quello ai Servizi sociali a cercare un nuovo dirigente a tempo pieno e indeterminato. Entro il 18 ottobre si può partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami, riservata al personale interno. Tra i requisiti richiesti, essere dipendente del Comune e aver maturato almeno trentasei mesi di servizio con pieno merito in posizione dirigenziale.

La dirigente del settore Gestione del personale, Maria Rimedia Chergia, ha indetto poi diverse selezioni mediante progressione verticale: la prima è riservata a quattro istruttori amministrativo-contabili (ex categoria C); la seconda riguarda 3 funzionari di vigilanza (ex categoria D); la terza è rivolta a due funzionari amministrativo - contabili (ex categoria D). In tutti e tre i casi la scadenza per le domande è il 28 ottobre. Intanto è stata pubblicata la graduatoria relativa al concorso per l’assunzione di 14 istruttori amministrativo-contabili al quale avevano preso parte oltre 600 candidati (sui 1520 iscritti). Dopo le prove scritte, svolte nelle sale del cinema Ariston, erano risultati idonei al colloquio orale in 127. ( m. g. )

