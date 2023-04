Concorsi, al via le prove scritte per 8 posti 

Via alle prove scritte per i cinque concorsi pubblici banditi di recente dal Comune. Con 1.300 candidati che tenteranno di superare la preselezioni e accedere agli orali, sperando di arrivare al traguardo finale degli otto contratti a tempo indeterminato disponibili. Le prove - che si svolgeranno in remoto - sono state fissate per il 18 e il 19 aprile, divise per concorso.

La maggior parte sono in corsa per i tre posti di istruttore amministrativo contabile, 727 curriculum, 345 gli aspiranti istruttori direttivi amministrativi, 120 per istruttore tecnico, in 103 con l’ambizione di ricoprile il ruolo di istruttore direttivo tecnico, 31 i geologi che concorrono per un posto disponibile in Comune.

Si parte con le preselezioni il 18 aprile con le prove scritte del concorso per istruttori amministrativi contabili, che si svolgeranno in due scaglioni - uno la mattina e l’altro nel primo pomeriggio - divisi in base all’iniziale del cognome dei candidati. Sempre il 18 ci sarà il concorso per istruttore direttivo contabile, mentre il 19 aprile spazio alla selezione per istruttore direttivo tecnico, geologo e istruttore tecnico. Tempo qualche settimana poi si passerà al colloquio orale, e - imprevisti permettendo - a giugno ci sarà la firma del contratto a tempo indeterminato per gli otto vincitori dei concorsi.

Nuove assunzioni che nel Comune di Quartu - dove regna una cronica carenza di personale, con meno di 300 dipendenti fissi - servono da tempo, necessarie almeno per coprire i posti svuotati dai pensionamenti. Ma anche per far fronte al problema dipendenti in fuga verso la Regione.

