VaiOnline
Trasporti.
25 ottobre 2025 alle 00:31

Concorrenza, Moby ora è tutta di Onorato 

Sas (che controlla Grandi navi veloci) esce dal capitale e cede la quota del 49% 

La compagnia di traghetti Moby, nota per i suoi collegamenti con Sardegna, Corsica e Isola d’Elba, esce dal gruppo Msc Holding e passa al gruppo Onorato Armatori. È questo l’esito di un’istruttoria avviata nel 2024 dall’Antitrust per un supposto cartello commerciale fra alcune società Big della navigazione con la creazione di un legame strutturale fra Moby e Grandi Navi Veloci, controllata da Sas.

Impegni condivisi

Su indicazione dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, Sas controllata dal gruppo MSC Holding, Moby e Grandi Navi Veloci, hanno sottoscritto una serie di impegni che l’autorità guidata da Roberto Rustichelli ha accolto e resi obbligatori. Fra questi, l’uscita di Sas (controllante di Grandi Navi Veloci) dal capitale di Moby con la cessione della sua quota del 49% a Onorato Armatori (controllante di Moby) e contemporaneamente la rinuncia al pegno sul rimanente 51%. Per Moby il quadro di impegni condivisi, «consentirà di avviare una nuova fase strategica e industriale». Moby e Grandi Navi Veloci si sono anche impegnate a concedere un ristoro ai consumatori che abbiano acquistato, prima della data di pubblicazione degli impegni (16 luglio 2025). Gli impegni assunti da Moby prevedono un percorso di rafforzamento patrimoniale e di riorientamento del modello di business, che porterà la società «ad azzerare il proprio indebitamento finanziario e quello verso il sistema bancario nazionale e internazionale».

L’operatività

Il risultato sarà perseguito anche attraverso la dismissione di alcuni asset considerati, «non strategici», finalizzata a garantire, «la massima solidità finanziaria, a promuovere un piano di sviluppo sostenibile nel lungo periodo» e a «estinguere il finanziamento ricevuto da Sas». «Per continuare a garantire l’operatività di Moby», dice l’Antitrust, «alcuni asset saranno gravati da vincoli di charter back». Contestualmente Moby consoliderà la presenza sul mercato con un assetto operativo sulle linee da e per la Sardegna, «unico nel suo genere, orientato a un deciso miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti, oltre che a un sostanziale aumento della capacità sulle rotte di riferimento». Sull’occupazione, Moby assicura il riassorbimento «di eventuali esuberi derivati dal nuovo assetto industriale all’interno del comparto», grazie alla «elevata domanda di personale marittimo».

