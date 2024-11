«Concordato, tagli Irpef a 11 milioni di italiani» 

Con gli incassi derivanti dal Concordato preventivo biennale, attualmente stimati in 1,3 miliardi, sarebbe possibile ridurre l’aliquota Irpef dal 35% al 34%. Questa operazione costerebbe infatti circa 1,2 miliardi. Per un taglio di due punti, dal 35% al 33%, ne servirebbero circa 2,5. In entrambi i casi, la platea dei beneficiari è ampia e pari a circa 11 milioni di contribuenti. Sono le stime della Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha calcolato anche gli effetti che le due ipotesi produrrebbero per i lavoratori dipendenti e per autonomi e pensionati.

Tempi e modi

Per i primi i risparmi, cumulando taglio del cuneo e riduzione aliquota, scatterebbero a partire dalle retribuzioni lorde superiori a 35mila euro; sotto questa cifra per alcuni gli effetti sarebbero leggermente negativi. Tutti con il segno più gli effetti per autonomi e pensionati, con risparmi, specie per i redditi tra 30 e 35mila euro, molto contenuti.

Per il presidente del Consiglio dei commercialisti Elbano de Nuccio «è il momento di avviare un graduale processo di alleggerimento del carico fiscale per il ceto medio. La nostra proposta di alzare a 56mila euro il limite della seconda aliquota sarebbe sostenibile con gli incassi del Concordato. L’asticella potrebbe essere portata anche più su nel caso venisse confermata la riapertura del Concordato».

I numeri

Questa operazione con il taglio di un punto dell'aliquota Irpef costerebbe 1,2 miliardi. I Commercialisti calcolano anche gli effetti del nuovo cuneo fiscale. Nell’ipotesi di taglio di un punto percentuale (dal 35% al 34%) sul secondo scaglione Irpef per i dipendenti, considerando il nuovo cuneo fiscale, i risparmi arriverebbero per le retribuzioni lorde superiori a 35mila euro: per una retribuzione lorda pari a 40mila euro il risparmio è pari a 543 euro l'anno, per quelli tra 30 e 35mila euro -101 euro e -145 euro.

Conun taglio di due punti dal 35% al 33%: +627 euro per le retribuzioni lorde pari a 40 mila euro e -101 e -107 euro per quelle pari a 30 e 35 mila euro. Per autonomi e pensionati, per i redditi tra 30 e a 35 mila euro 20 euro l’anno nel caso del taglio di un punto percentuale della seconda aliquota Irpef e 40 euro con il taglio di due punti. Nel 2024 il vantaggio fiscale arriva fino a 1.183 euro per i dipendenti con retribuzione lorda fino a 35mila euro, mentre nel 2025 si ferma a 1.000 euro.

