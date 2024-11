Concordato, partite Iva sarde nel caos 

Un flop annunciato. Il Concordato preventivo biennale da opportunità per partite Iva e autonomi si è rivelato a conti fatti una beffa per circa 100mila contribuenti sardi che avrebbero potuto siglare un patto con il Fisco e pagare per i prossimi due anni tasse per un ammontare, appunto, concordato in anticipo.

Beffa

Così non è stato. Al termine della finestra per aderire, scaduta ieri, le stime degli ordini professionali dei commercialisti ipotizzano che solo il 10%, nelle migliori delle ipotesi il 15%, dei propri clienti ha scelto di sfruttare il concordato con il Fisco. Una diffidenza data soprattutto «dai tempi troppo stretti per valutare pro e contro di una misura varata poche settimane fa dopo varie modifiche», ha spiegato Alberto Vacca, presidente dell’ordine dei commercialisti di Cagliari. «Mercoledì il nostro presidente nazionale ha lanciato un ultimo appello all’Agenzia delle entrate affinché concedesse una proroga per dare più tempo ai professionisti. Appello però caduto nel vuoto che produrrà probabilmente il fallimento dell’iniziativa».

Previsioni

Lo scarso fascino suscitato dal concordato si ripercuoterà a cascata sulla prossima riforma fiscale annunciata dal Governo. «È un peccato», conferma Vacca. «Le entrate dal concordato avrebbero dato infatti le risorse necessarie ad avviare il taglio delle tasse e la modifica delle aliquote. Rivoluzioni che dovranno probabilmente attendere».

A mettere una pietra tombale alle speranze di un rinvio ci hanno pensato ieri fonti governative: «In merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore tra alcune associazioni di categoria dei commercialisti riguardo una possibile proroga dei termini per l'adesione al concordato preventivo biennale, si ribadisce che non è prevista alcuna misura che vada in questa direzione. I termini rimangono quindi quelli stabiliti dalle normative vigenti, ovvero entro oggi (ieri, ndr)».

Ora, l’unico piano “B” che potrebbe andare incontro alle esigenze dei contribuenti sarebbe quello di varare una seconda edizione del concordato. Ipotesi però difficile da realizzare in tempi brevi.

