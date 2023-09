Conclusi i lavori urgenti: finalmente riapre l’ecocentro 

Chiuso con la cessazione del servizio di Campidano ambiente, l’ecocentro di Bucca arrubia riaprirà finalmente il 27 settembre. La struttura è stata acquistata nel luglio scorso dalla Cosir, la società che gestisce dal marzo dello scorso anno, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. La stessa società aveva pensato di realizzare un nuovo ecocentro in un’area di periferia a Sinnai. Poi l’occasione della scorsa estate con l’acquisto del vecchio ma efficiente impianto che, dopo alcuni lavori di riattamento, può ora ricevere i materiali ingombranti, compresi gli elettrodomestici.

Potranno essere conferiti umido, secco, carta, cartone, vetro, legno, sfalci e potature, ingombranti come divani e sanitari, piccole quantità di rifiuti inerti, metalli, imballaggi in plastica, in metallo, in legno, tessili e misti, elettrodomestici e apparecchiature fuori uso come lavatrici, tv, pc e frigoriferi, pneumatici, toner, pile e medicinali scaduti, batterie e olio per auto, tessuti e abiti usati, lampade al neon. Una soluzione attesissima rimbalzata spesso anche in Consiglio comunale con la minoranza (“Sinnai libera” e Movimento 5 stelle) che sollecitava l'acquisto dell’ecocentro di Bucca arrubia.

«Al fine di evitare affollamenti e disagi - dice il sindaco Tarcisio Anedda - si invitano gli utenti a scaglionare nel tempo i propri conferimenti fino alla normalizzazione del servizio». L'ecocentro aprirà il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 17,30, il martedì e il giovedì dalle 11 alle 11,30, il sabato dalle 9 alle 16,30. (r. s.)

