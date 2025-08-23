VaiOnline
Sestu
24 agosto 2025

Conclusi i lavori sul ponte 

È stato completato l’intervento di ripristino del marciapiede sul ponte San Pietro a Sestu, all’incrocio con via Giulio Cesare. La parte destra della struttura, da tempo deteriorata, è stata sistemata, restituendo maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti che percorrono il tratto.

Il pericolo era stato segnalato più volte dai residenti, che lamentavano il rischio di inciampare o cadere soprattutto nelle ore serali, quando la visibilità è ridotta. L’opera faceva parte degli interventi di manutenzione ordinaria programmati dal Comune e richiesti a più riprese dalla comunità. Restano alcune criticità ancora da risolvere: sul ponte di Sant’Antonio, ad esempio, il passaggio continuo dei mezzi pesanti in curva continua a provocare cedimenti della pavimentazione. Ci sono state diverse segnalazioni e soprattutto gli automobilisti sperano di vedere in tempi brevi un intervento che elimini le situazioni di pericolo. (mat. cab.)

