Conclusi i lavori per il campo Vanni Sanna 

Il campo che verrà. La superficie dello stadio Vanni Sanna ha avuto la riqualificazione che attendeva da tempo. Con i lavori appena conclusi, gestiti dalla società e finanziati per 150mila euro dal Comune attraverso la forma del rimborso, mirati a rifare il manto erboso. Un intervento non rinviabile perché la Lega Pro aveva avvertito che non sarebbe più stato possibile disputare il torneo di serie C su un rettangolo tanto compromesso e oggetto con frequenza di ironie e denunce sul suo stato anche a livello nazionale. Ed ecco allora la rasatura del campo, l’asportazione di quattro cm di terra, i carotaggi per ossigenare e, infine, la ripiantumazione. Ultimo passaggio che richiede circa 45 giorni per far attecchire l’erba, conferendo la giusta compattezza al terreno con l’augurio che il tutto si concluda prima dell’inizio della stagione rossoblù, in programma alla fine di agosto. Ma quanto fatto finora rappresenta un palliativo perché, come sostenuto dall’assessora comunale allo Sport, Nicoletta Puggioni, per rimettere a nuovo il campo servono ben altre risorse. Si parla di mezzo milione di euro, richiesti alla Regione, e che si spera arrivino, altrimenti il problema si ripresenterà tra due anni. Intanto si è chiusa un’altra partita per l’Acquedotto relativa alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dell’impianto sportivo: 100mila euro spesi per una piccola palestra. (e.fl.)

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