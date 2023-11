Conclusi i lavori nella strada all’ingresso del cimitero 

Oggi il cimitero di Assemini accoglierà l’omaggio ai defunti con maggiore sicurezza e decoro: sono stati completati i lavori sull’area antistante il camposanto, tra i due ingressi principali. L’asfalto, gravemente danneggiato dalle radici degli alberi, è stato rimosso e il piano stradale livellato e risistemato in modo che cittadini e cittadine possano camminare in sicurezza per recarsi dai propri cari senza inciampare su buche e radici. Ha completato le opere l’allestimento di una nuova grande aiuola con essenze autoctone come mirto ed elicriso.

Sono due gli assessori che si stanno occupando della sistemazione del cimitero: Matteo Venturelli per i Servizi tecnologici, cimiteriali e i cantieri comunali, e Alessia Meloni per i Lavori pubblici: «Oltre alla manutenzione – fanno sapere – a breve sarà consegnato anche l'ultimo blocco di loculi ai servizi cimiteriali affinché possano essere fatte le tumulazioni. Sarà poi ultimata la pavimentazione centrale e quella trasversale che segnerà la direttrice per l'ampliamento verso il terreno adiacente in cui presto inizieranno i lavori del muro di recinzione. Si stanno ultimando anche l'area inumazioni e le aree verdi lungo il viale lastricato nuovo».

Il sindaco Mario Puddu si mostra fiducioso: «Gli assessori competenti – dichiara – sono in piena attività e grazie alla consegna dei prossimi lotti il camposanto asseminese godrà di nuovi spazi, i disservizi saranno superati e la cittadinanza avrà un cimitero funzionante e ordinato».

RIPRODUZIONE RISERVATA