Monserrato
19 febbraio 2026 alle 00:49

Conclusi i lavori nel nuovo parco, apertura vicina 

A poco meno di due mesi dall’inaugurazione, il nuovo parchetto di quartiere tra via Aritzo e via Carbonara è stato completato. Nei giorni scorsi è arrivata l’installazione dell’arredo urbano (panchine e cestini) rendendo l’area verde pienamente fruibile. Realizzati anche gli scivoli per garantire l’accessibilità a persone in carrozzina e con passeggini. Si è trattato dell’ultimo tassello dell’intervento di riqualificazione da 330mila euro che ha previsto anche la costruzione dell’autoparco della polizia locale, proprio accanto al nuovo giardino. La nuova caserma dei vigili, ora ospitati a Casa Foddis in via Zuddas, sarà infatti approntata al piano terra dell’ex scuola media di via Tonara. Per il trasferimento bisognerà attendere ancora: è in corso un intervento di consolidamento dei solai del primo piano dell’edificio, dove in futuro troveranno spazio alcuni uffici comunali, operazione che al momento impedisce il trasloco. I lavori, fanno sapere dal Comune, dovrebbero concludersi nel giro di poche settimane.

