Conclusi i lavori di messa in sicurezza, i bimbi tornano in palestra 

Taglio del nastro nella palestra scolastica di via Perdalonga, riaperta dopo il recente restyling finanziato con fondi del “Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Cagliari”. I lavori del blocco palestra della scuola hanno riguardato principalmente la sicurezza antincendio, per rendere lo spazio dedicato allo sport completamente indipendente rispetto al plesso scolastico e adatto quindi anche all’utilizzo da parte di società esterne. Nuovi impianti a norma ma anche una distribuzione dei servizi e degli spogliatoi più funzionale, ottimizzando il tutto per le persone disabili.

Più nello specifico - spiegano dal Comune - si è provveduto a realizzare la nuova pavimentazione in gomma e alla tracciatura dei campi da gioco, alla fornitura in opera di nuovi infissi del tipo in alluminio con taglio termico, all’installazione di nuove porte per le uscite di sicurezza. E ancora: stesura dell’intonaco fonoassorbente, rifacimento della pavimentazione con piastrelle anti sdrucciolo, installazione del nuovo impianto per ricambio aria e risanamento di quello per il riscaldamento. Oltre agli studenti e alla dirigente scolastica Aurelia Orrù, al taglio del nastro della palestra anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

