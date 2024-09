Conclusi i lavori alla rete idrica, la strada riapre dopo un mese 

Fine dei disagi in via dei Pittori Europei. Dopo circa un mese di chiusura forzata, necessaria per consentire i lavori di Abbanoa per l’approvvigionamento idrico nella zona di S’Ecca S’Arrideli, ieri è stata riaperta al traffico la strada.

L’intervento in questo tratto ha riguardato il pozzetto situato tra via dell’Autonomia e via dei Pittori Europei, dove è stata inserita una pompa necessaria a ridurre la pressione verso la zona di S’Ecca S’Arrideli e a portare l’acqua sino a Serra Perdosa.Lavori che hanno avuto bisogno di un tempo di consolidamento di circa 40 giorni per arrivare così entro il mese, al definitivo approvvigionamento idrico. Finora l’accesso a lavori in corso, era consentito soltanto ai residenti che però non potendo passare in via Dell’Autonomia regionale sarda dovevano fare un giro più lungo verso Serra Perdosa.

Una volta concluso l’intervento si potrà procedere con i collaudi e così anche questa zona di Quartu sarà finalmente servita. A quel punto i residenti potranno avviare le pratiche per l’allaccio idrico con Abbanoa che intanto comunica che oggi potranno esserci anche in città problemi con l’erogazione dell’acqua. Questo a causa di alcuni lavori di Enel distribuzione in località Is Foreddus a Quartucciu, che coinvolgeranno nel disservizio l’impianto di potabilizzazione del Simbirizzi. L’erogazione alle utenze dovrebbe essere garantita dall’accumulo nei serbatoi ma in funzione dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte potrebbe mancare l’acqua.

