Conclusi gli interventi per sistemare la curva della morte 

L’Anas ha aperto al traffico un tratto di 300 metri sulla strada statale 129, la Nuoro Macomer, nei pressi di Orotelli, parte di un intervento di rettifica plano-altimetrica del tracciato da 4 milioni di euro.

L’intero chilometro, compreso tra i km 63,700 e 64,700 «sarà completato entro fine gennaio, condizioni meteo permettendo» spiega Anas. Questa riapertura avviene a pochi giorni dall’anniversario della tragica scomparsa dei fratelli Francesco e Matteo Pintor, deceduti il 25 dicembre 2017 in un incidente proprio su quel tratto di strada in quella che era stata ribattezzata la curva della morte. Il fratello sopravvissuto, Giovanni Pintor, ha intrapreso una battaglia per la messa in sicurezza della statale 129, e non solo, fondando l’associazione “Adesso Basta” che ha promosso iniziative di sensibilizzazione e raccolte firme per sollecitare interventi strutturali sulla “curva della morte” e su altri punti critici della viabilità sarda.

Questa prima apertura rappresenta un passo verso la realizzazione degli obiettivi per cui l’associazione ha combattuto, nella speranza di prevenire ulteriori tragedie e garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.

