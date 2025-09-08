VaiOnline
Villamar.
09 settembre 2025 alle 00:26

Concluse le manutenzioni nelle strade del paese 

Si sono conclusi a Villamar, con la posa dell’asfalto nell’ultimo tratto di via Adua, i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Gli interventi fanno parte di un lotto più ampio che ha interessato molteplici vie, eseguiti grazie a un contributo regionale pari a 300mila euro.

Piazza Mercato e le vie Umberto, Angioy, Cavour, San Giuseppe, San Giovanni, San Lorenzo, Santa Vitalia, Santa Maria necessitavano di interventi urgenti per il loro stato d’usura. Grazie al ribasso d’asta, si è riuscito a sottoporre a manutenzioni anche le vie D’Itria, Marmilla e Santesu.

«Grazie allo scorporo dei ripristini che la società gestrice dei lavori della fibra ottica avrebbe dovuto eseguire nelle strade oggetto di lavori – precisa il sindaco, Gian Luca Atzeni – sono stati eseguiti, a loro spese, i lavori di manutenzione delle vie Cagliari, Regina Elena, Costituzione, tratto di via Azuni e tratto di via Adua».

Nei prossimi mesi, secondo i programmi, verranno eseguiti i ripristini delle strade interessate dai lavori della fibra ottica ed entro la fine dell’anno verrà eseguito il anche ripristino della segnaletica orizzontale e verticale sulla via Roma. (g. g. s.)

