Conclusa la manutenzione del ponte di Serra Perdosa 

Sono stati conclusi, pochi giorni fa i lavori inerenti la risistemazione e manutenzione del ponte del quartiere di Serra Perdosa. Gli interventi, come è accaduto in altre zone della città, sono stati realizzati grazie al prezioso lavoro dei percettori del reddito di inclusione.

Un lavoro meticoloso e impegnativo che ha richiesto alcune settimane ma adesso, ha restituito alla comunità un’opera migliore sia sotto il profilo del decoro urbano che su quello della sicurezza. Il ponte di Serra Perdosa, infatti, necessitava di interventi mirati finalizzati alla sua riqualificazione e fruibilità. I lavori sono stati curati dall'assessorato ai Lavori pubblici. In precedenza, i lavoratori percettori del reddito di inclusione avevano portato a termine un' altro importante lavoro, nella piccola frazione di Bindua, alle porte della città. In quel caso specifico, venne risistemato e ristrutturato il sottopassaggio della piccola frazione. Sono comunque, diversi i progetti portati avanti grazie agli operatori del Reis e di Lavoras. Come, per esempio, la riqualificazione di due piazze con il rifacimento della pavimentazione, la creazione delle aiuole, di aree verdi con la piantumazione di specie arboree e floreali e la realizzazione di aree gioco inclusive, con giochi accessibili anche e soprattutto, ai bambini con disabilità.

