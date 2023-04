«Concludiamo il lavoro» Un video dell’80enne Biden lancia la sua ricandidatura 

WASHINGTON. «Let’s finish the job, I know we can». Finiamo il lavoro, so che possiamo: con questo slogan, che riprende il motto “Yes, we can” della campagna elettorale di Barack Obama, di cui fu il vice per due mandati, Joe Biden lancia formalmente la sua attesa ricandidatura alla Casa Bianca, sfidando le critiche per la sua età avanzata e spianando la strada alla sempre più probabile riedizione del duello con Donald Trump.

Che poche ore dopo ha reagito velenosamente su Truth: «Prendete i cinque peggiori presidenti della storia americana e metteteli insieme, non avrebbero fatto il danno che Biden ha fatto alla nostra nazione in pochi anni... Con una presidenza così calamitosa e fallita, è quasi inconcepibile che possa anche solo pensare di candidarsi per la rielezione». L’annuncio di Biden è stato affidato ad un video di tre minuti diffuso alle sei del mattino sui suoi canali social, a quattro anni esatti dal precedente. Una scelta che ha deluso quanti si aspettavano un vero e proprio evento, un discorso pubblico o una conferenza stampa per confrontarsi con quel quarto potere che sembra schivare. Ma che conferma l'intenzione di una campagna senza inciampi orchestrata dietro le quinte da uno staff ormai quasi definito. A partire dalla campaign manager, la consigliera presidenziale Julie Chavez Rodriguez, un’attivista figlia di due storici sindacalisti che lo aiuterà a corteggiare il decisivo elettorato ispanico.

L’anima dell’America

Il video inizia con le immagini dell’assalto al Capitol da parte dei fan di Trump e delle proteste davanti alla Corte suprema dopo l’annullamento della storica sentenza Roe vs Wade sul diritto di aborto. Due esempi della battaglia che Biden intende combattere. «La libertà. La libertà personale è fondamentale per ciò che siamo, in quanto americani - esordisce il presidente – Il lavoro del mio primo mandato è stato quello di combattere per la nostra democrazia, di proteggere i nostri diritti, di far sì che ciascuno sia trattato in modo equo, che a tutti sia data una possibilità per avere successo in questo Paese». Quindi l’attacco ai trumpiani: «Ma gli estremisti Maga stanno cercando di dare l’assalto a queste libertà fondamentali, tagliando la previdenza mentre tagliano le tasse ai più ricchi, dettando le decisioni sanitarie che le donne possono prendere, vietando i libri e dicendo alle persone chi possono amare». Biden spiega poi perché resta in pista: «Quattro anni fa dicevo che siamo nel pieno di una battaglia per l’anima dell’America: lo siamo ancora oggi. La domanda che abbiamo di fronte è chiara: se nei prossimi anni avremo più o meno libertà, più o meno diritti».

Il video suggerisce altre due considerazioni. Il presidente non nomina mai Kamala Harris ma la mostra in più occasioni, confermando così il tandem nonostante le riserve del partito sulla sua vice (che ha bassissimi indici di consenso) e forse anche le sue, dato che non le ha ceduto il testimone come aveva ventilato nella precedente campagna, quando promise di fare da «ponte verso le nuove generazioni». Biden inoltre non fa alcun cenno alla propria età: già ora con i suoi 80 anni è il commander in chief più anziano della storia Usa ma se fosse rieletto inizierebbe il mandato a 82 anni e finirebbe a 86, un aspetto che inquieta la sua base elettorale.