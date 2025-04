Conclave, pressing di Trump Chance per un Papa italiano 

Donald Trump non ha tardato a mettere da parte gli impegni in agenda e ad annunciare che sabato parteciperà ai funerali di Jorge Bergoglio, insieme alla moglie Melania. Il suo vice presidente JD Vance è stato addirittura tra le ultime personalità a incontrare il Pontefice prima della morte. E mentre i bookmaker si scatenano sul toto-papa, proprio l’annuncio della Casa Bianca porta in due direzioni precise: da una parte Trump non dimentica l'appoggio decisivo della base cattolica americana nella sua rielezione; dall’altra è evidente la sua voglia di far sentire, da leader di una super potenzia mondiale, l’attenzione su chi dovrà eleggere il successore di Bergoglio. Tenendo presente che gli Stati Uniti possono contare su dieci cardinali elettori, anche se posizionati su schieramenti non omogenei. Voteranno in 135, di cui 108 scelti di Bergoglio.

Sfida a due

Stando agli allibratori, che raccolgono le scommesse, non c'è storia al Conclave: il prossimo Papa sarà uno tra il cardinale italiano Pietro Parolin e quello filippino Luis Antonio Tagle. La pensa così anche l’intelligenza artificiale, chiamata a pronosticare chi sarà il 267° vescovo di Roma con risultati affini a quelli “umani”. In ogni caso, i bookmaker sono al lavoro per promuovere le quote più accattivanti, pronte ad aggiornamenti last minute su eventuali defezioni o inaspettati scatti in avanti dei cosiddetti papabili. Parolin, attuale segretario di Stato vaticano, cioè il ministro degli Esteri, ha il 35% di possibilità di salire al soglio pontificio, mentre il filippino Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, è al 25%.

Gli altri nomi

Si tratta comunque di valutazioni in continua evoluzione e con scarti relativamente ravvicinati. Ai primi posti vengono quotati anche l'ungherese Peter Erdo, il portoghese Jose Tolentino e altri due italiani, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa. Nel toto-papa ci sono pure gli africani Fridolin Ambongo Besungu, Peter Turkson e Robert Sarah. Qualche agenzia del Regno Unito non esclude neppure due ultraottantenni, sulla carta eleggibili, anche se non parteciperanno al Conclave: sono ma sono comunque sulla carta eleggibili: si tratta dell’italiano Angelo Scola, ex arcivescovo di Milano, e il canadese Marc Ouellet. Scommesse a parte, le speculazioni sull'elezione del nuovo Pontefice hanno dato vita anche alla prima edizione del Fantapapa, gioco online che riprende le caratteristiche dell'ormai celebre Fantasanremo. Migliaia gli utenti che si sono già iscritti sulla piattaforma, dove c'è la possibilità non solo di schierare la propria “formazione”, ma anche puntare su tantissime altre opzioni, come quale nome sceglierà il nuovo Pontefice, quale sarà la sua prima parola all'annuncio o in che giorno della settimana verrà eletto.

Rapporti tesi

L’attivismo del presidente americano anche sul fronte del Conclave svela un segreto di Pulcinella: il pontificato di Francesco è stato una sorta di spina nel fianco per la linea dell'amministrazione Trump. Le critiche, anche pesanti, non sono mancate, a partire dalla considerazione che un leader deciso a erigere muri contro i migranti «non è cristiano». Anzi, «contro la vita», anche se quest'ultimo giudizio di Francesco non ha risparmiato la candidata democratica ed ex vice presidente Kamala Harris per le sue aperture pro-aborto. Per un altro verso: un Pontefice globalista come Bergoglio, anti-occidentale e paladino del Sud del mondo e dei poveri di ogni Continente, non è mai andato a genio al nazionalista e ultra-nazionalista Trump, che ora vorrebbe anche in Vaticano un cambio di fronte. La lettera dello scorso febbraio ai vescovi degli Stati Uniti, in cui il Papa diceva che «deportare le persone lede la dignità di intere famiglie» e invitava a costruire ponti non «muri di ignominia», ha lasciato il segno in Trump, aprendo uno scontro alla luce del sole. E sia per il buon andamento interno, sia per scongiurare frizioni internazionali, il tycoon preferirebbe evitare in futuro altri “incidenti” simili.

