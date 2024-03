«Concetta non si allontava mai da sola» 

Inviata

Zerfaliu. Porte e finestre sono chiuse. Ma davanti alla casa con la facciata verde è un continuo viavai. «Novità su Concetta?». Amici e conoscenti da tre giorni sono mobilitati per l’anziana 84enne di cui si sono perse le tracce. Una sparizione sempre più preoccupante viste le condizioni della donna e le sue abitudini. «Faceva qualche passeggiata ma non si allontanava mai» ripetono i vicini. Che cosa sia accaduto al momento resta un mistero. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine proseguono, ieri nell’abitazione di via Mazzini c’è stato un sopralluogo dei carabinieri, si cerca ogni elemento utile per ritrovare Concetta Reale.

La storia

L’ultima volta è stata vista lunedì pomeriggio: era seduta su una panchina vicino alla chiesa. Poi più nulla. «È strano perché Concetta non si allontanava mai da sola – fa sapere Giovanna Porcu, una vicina – non usciva mai senza giubbotto e telefono». E invece questa volta la giacca è rimasta in casa, il cellulare sul tavolo, le chiavi inserite nella serratura. Silenzio fino a martedì mattina quando Paolo Tore, l’amico di famiglia che la accudiva, non l’ha trovata a casa. «Ho chiesto subito ai vicini se l’avessero vista ma è come se la terra l’avesse inghiottita – ripete – non so cosa pensare, siamo davvero molto preoccupati». In paese tutti conoscono signora Concetta che, dopo una vita da emigrata in Francia insieme al marito Bernardo Flore, era tornata nell’Isola a godersi la pensione. Poi la morte del marito: da allora vive sola, i cinque figli sono rimasti in Francia. «Ogni tanto sentiva la loro mancanza – va avanti Tore -Soffriva di demenza senile, aveva qualche difficoltà a deambulare ma quando l’ho vista lunedì mi sembrava che fosse tutto normale». Con il passare dei giorni cresce l’angoscia per la sorte dell’anziana e si fa strada il timore che possa essere accaduto qualcosa di grave. «Abbiamo pensato a un incidente, che possa essere caduta nel canale ma non c’è traccia» ripetono.

Gli accertamenti

Dai primi riscontri dei carabinieri è emerso che la casa è in ordine, sono al vaglio le immagini delle telecamere che potrebbero aver immortalato gli ultimi spostamenti dell’anziana. Il piano di ricerche, attivato dalla prefettura va avanti. Anche ieri vigili del fuoco, protezione civile, forestali e volontari hanno battuto le campagne. L’elicottero per tutta la mattina ha sorvolato nella zona, i vigili con i droni hanno scandagliato terreni, si sono soffermati in una cava dismessa piena di acqua e fango. Mercoledì i sommozzatori hanno setacciato il canale davanti alla casa di via Mazzini ma Concetta sembra essere svanita nel nulla. E oggi si continua a cercare.

