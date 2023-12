Concesso un locale comunale per la ginnastica dolce 

È stato concesso temporaneamente, all’associazione “Asd La Libellula”, l’utilizzo dei locali della ex circoscrizione nella frazione di Is Urigus.

La concessione è avvenuta a seguito della richiesta presentata dalla stessa associazione al Comune per poter svolgere attività di ginnastica dolce all’interno dello stabile comunale presente nella frazione. Prevede l’utilizzo dei locali per due ore settimanali: l’accordo prevede una concessione temporanea da dicembre fino al prossimo mese di maggio. L’associazione per utilizzo dello stabile verserà nelle casse comunale un canone di locazione anticipato, pari a venticinque euro mensili. (f. m.)

