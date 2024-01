Concessioni scadute, ma i chioschi aprono 

I tavoli, alla fine, sono tutti apparecchiati: al Poetto la scadenza delle concessioni demaniali non rovina la festa. Il Capodanno in riva al mare di Cagliari si fa eccome, malgrado un primo dell’anno tra l’uggioso e il ventilato. I coperti, all’ultima conta, superano la quota delle svariate migliaia trascinando gli affari verso la soglia della felicità.

Casus belli

È un’azione in punta di diritto, quella decisa da baretti e ristoranti: quasi tutti hanno aperto perché l’interpretazione di legge non è così univocamente penalizzante. A chiudere solo Le Palmette, per non incorrere nell’occupazione abusiva del suolo demaniale. Non a caso, dalla scadenza del 31 dicembre il nocciolo della questione è proprio questo: capire a cosa ci si può appigliare per non iniziare l’anno con una denuncia.

La posizione

Il primo a parlare, e anche l’unico a metterci la faccia, è Marco Cogoni, ieri dietro il bancone all’Aurora, ma l’imprenditore gestisce con padre e fratelli anche la Sella del Diavolo e l’Otium. «Siamo aperti perché la legge 118 del 2022 ha prorogato la scadenza delle concessioni sino al 31 gennaio 2024 – dice –. In questi giorni, tanti Comuni italiani e varie amministrazioni regionali hanno dato certezze agli operatori con atti pubblici. In Sardegna invece non si è mosso nulla. Ma non era pensabile restare chiusi».

Tavoli pieni

Per capire quanto conti la tradizione del Capodanno al Poetto, quasi fosse una questione sacra e non profana, è sufficiente leggere il numero progressivo sugli scontrini dell’Aurora. «Sì, è proprio 405, perché noi non paghiamo solo il suolo pubblico ma anche le tasse», continua Cogoni. Segue una sottolineatura: «Diamo lavoro a più di sessanta persone, è da giorni che ci chiamavano per prenotare».

Il legale

La questione squisitamente giuridica la spiega Nicolò Maellaro, avvocato che segue la partita delle concessioni per conto di un operatore. «La proroga al 31 gennaio 2024 è realmente contenuta nella legge 118 ed addirittura estendibile a tutto il 2025– premette il legale esperto in Diritto demaniale marittimo-. Ma siccome sulla validità di questo postulato ci sono stati due pronunciamenti contrastanti, comunque superati dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, in via prudenziale una presa d’atto di Regioni e Comuni sul nuovo regime giuridico mette al sicuro gli operatori». La Giunta sarda, però, è rimasta ferma ritenendo di dover attendere indicazioni da Roma, ha fatto sapere Aldo Salaris, l’assessore all’Urbanistica con delega al demanio.

La difficoltà

Il caos normativo non finisce qui. Anche perché la faccenda delle concessioni si divide in due aspetti: da un lato ci sono le attività di ristorazione autorizzate tutto l’anno, che hanno bisogno di certezze immediate. Le buste paga da salvare sono migliaia. L’altro versante è quello degli stabilimenti balneari che non hanno la necessità impellente di incassare una risposta. «Tuttavia – spiega l’avvocato – i temi vanno affrontati. Noi crediamo che la mappatura dei litorali, prevista dalla direttiva Bolkestein e a cui l’Italia si deve adeguare, spetti allo Stato e non alla Regione Sardegna o ai Comuni. I criteri di assegnazione delle concessioni devono essere uguali in tutto il Paese. Si tratta di un punto chiave a cui nessuno ha ancora dato una risposta».

Il Comune

Nella nostra Isola, la gestione del demanio spetta alla Regione, per un fatto di specialità statutaria. Ma da Palazzo Bacaredda non resta zitto il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco, che si appella non solo alla Giunta ma anche al Governo Meloni. «Devono trovare un accordo per l’emanazione di ogni atto legislativo e amministrativo che metta in sicurezza il comparto della balneazione, strategico per la Sardegna».

