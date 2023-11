Concessioni pubbliche, i gestori aspettano il parere del Governo 

Quest’anno la stagione è andata a gonfie vele ma il 2024 sarà una grande incognita. ll 31 dicembre scade il termine imposto dalla “Direttiva Bolkestein” sulle concessioni, oltre questa data il rinnovo sarebbe impossibile oltre che privo di ogni efficacia perché in contrasto con la normativa europea. In sostanza sarà obbligatorio bandire gare pubbliche e trasparenti per concedere beni pubblici come gli spazi demaniali sull’arenile. dalla nuova normativa si dovrebbe salvare solo Il Lido che ha una concessione che risale al 1999 è trentennale e scadrà naturalmente nel 2029.

E gli altri? «Siamo in attesa trepidante che il Governo si pronunci sulla questione, dovrà farlo entro la fine dell’anno», afferma Maria Nunzia Abis, a capo della cooperativa Golfo degli Angeli che gestisce 7 “stazioni balneari” lungo il Poetto. «Probabilmente la prossima stagione sarà invariata, per un semplice motivo: non ci sono i tempi tecnici per preparare e portare a conclusione le gare per il 2024».

Una speranza è arrivata ieri dal ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci: «Rimane sufficiente spazio per dire che non c'è motivo di non consentire, a chi ha investito, a chi si è indebitato, di continuare a gestire un impianto, gestito anche da generazioni della stessa famiglia».

