«Concessioni ok anche senza Pul» 

«La mancata approvazione del Pul non inciderà sulla stagione balneare 2025. Le concessioni demaniali, con finalità turistico ricreative, sono state tutte confermate, come ormai da anni». L’assessore ai Lavori pubblici di Arbus, Alessandro Pani, rassicura gli operatori turistici della Costa Verde: «Il Piano di utilizzo del litorale continua a seguire il percorso previsto dalla normativa. In un’ottica di servizio e collaborazione, abbiamo avviato tutte le azioni necessarie che danno risposte concrete alle criticità sollevate dalla Regione, in particolare dall’assessorato dell’Ambiente e degli Enti locali. Si tratta di integrazioni al Piano approvato dal Consiglio comunale e presentato in Regione per le osservazioni». Pani ricorda «il lungo percorso dello strumento urbanistico complesso, soprattutto molto esteso. Si parte da Capo Frasca e dalla frazione di Sant’Antonio di Santadi che si affaccia sullo stagno di Marceddì, poi seguono i 47 chilometri di litorale con molti vincoli ambientali, fra questi le direttive comunitarie per il mantenimento della biodiversità in 6 zone ben distinte. Infine 5 spiagge dove ricadono le concessioni demaniali, in via provvisoria prorogate fino al 2027». E che la stagione balneare, in partenza dal primo aprile, non subisce variazioni sostanziali rispetto al passato, lo dimostrano i lavori in programma, come quelli «per la tutela del sic “Is Arenas s’acqua e s’ollastu”, un progetto da 450mila euro, fondi del 2020 dell’assessorato regionale all’Ambiente. E poi l’installazione di passerelle a Pistis e a Torre dei Corsari, a Scivu, invece, il ripristino della vecchia passerella,100 mila euro della Regione per la salvaguardia delle dune». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA