Concessioni in spiaggia, il Comune si sfila 

Il Comune sceglie di non rinnovare le concessioni demaniali sul litorale di Capoterra: d’ora in poi gli imprenditori interessati a gestire chioschi e stabilimenti balneari nelle aree di competenza del demanio marittimo, potranno presentare richiesta direttamente all’Autorità portuale.

D’ora in poi, in sostanza, gli uffici comunali saranno sgravati dall’onore di predisporre i bandi per l’assegnazione delle concessioni degli spazi ai privati, e gli imprenditori interessati a gestire chioschi e stabilimenti in area demaniale avranno a che fare con un unico interlocutore.

Ex Koala e area cani

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega così la decisione del Comune di non esercitare il diritto di rinnovo della concessione demaniale sul proprio litorale: «Avrebbe comportato un carico di lavoro suppletivo per i nostri uffici, chiamati a gestire tutta la fase burocratica per assegnare le aree demaniali ai privati. D’ora in poi a occuparsi di assegnare gli spazi come l’ex American Beach e il tratto in cui si pratica il kitesurf sarà l’Autorità portuale: in questo modo sarà più semplice anche per gli imprenditori, che non avranno più bisogno di una doppia autorizzazione per avviare la propria attività. In ogni caso, aree come quello in cui sorgeva il Koala beach e quella dedicata ai cani continueranno a essere gestite dal Comune. Quando il nuovo Piano di utilizzo del litorale entrerà in vigore, ci saranno nuove opportunità per valorizzare questo tratto di costa».

Maddalena spiaggia

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, si concentra sui lavori destinati a cambiare volto a Maddalena spiaggia: «Gli interventi in viale Sant’Efisio, finanziati dalla Città metropolitana, termineranno entro aprile, in modo che il percorso attraversato dalla processione del primo maggio sia completamente sistemato. Non solo marciapiedi e sistemazione dei parcheggi: i lavori ci stanno permettendo di intervenire anche sulla rete fognaria».

«Solo proclami»

La minoranza in Consiglio comunale stigmatizza le scelte dell’amministrazione di Beniamino Garau: «Lo scorso anno, la scelta di non prorogare le concessioni scadute ha danneggiato imprenditori e i tanti frequentatori degli stabilimenti balneari, e sinceramente, oltre ai proclami, a Maddalena non abbiamo ancora visto questo cambio di passo. Avevano annunciato la realizzazione di un’area destinata ai camper e poi l’intenzione di istituire dei parcheggi a pagamento per evitare la sosta selvaggia, ma com’è avvenuto per tante altre loro idee, di questi progetti non abbiamo visto neppure l’ombra».

