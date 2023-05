Concessioni in porto: ecco le regole 

Il Piano regolatore del porto di Arbatax ha le carte ingiallite: risale a 50 anni fa, quando era stato concepito in funzione della Cartiera.

Ora è tempo di elaborarne uno nuovo, ma in attesa di completare le procedure, che non si annunciano brevissime in virtù della tortuosità della macchina burocratica, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna adotta un’ordinanza che introduce precise disposizioni transitorie per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime in area portuale. In particolare, quelle contestualmente conformi al Piano regolatore attuale e alle linee guida del Documento di programmazione strategica di sistema in corso di predisposizione (e da cui deriverà il futuro Piano regolatore) avranno durata commisurata ai tempi di ammortamento degli investimenti previsti dal concessionario. Qualora, invece, sussistesse la conformità a uno solo degli strumenti pianificatori, la durata massima consentita sarà di 6 anni (tempo stimato per l’adozione della nuova pianificazione).

In assenza di entrambi i requisiti, le concessioni in scadenza non saranno rinnovate. «In attesa dell’adozione e dell’approvazione del nuovo Piano regolatore portuale, l’ordinanza numero 20 regolamenta in maniera chiara e trasparente l’attività di rinnovo e rilascio delle concessioni demaniali nello scalo ogliastrino», afferma Massimo Deiana, 60 anni, presidente dell’Authority. «È un atto amministrativo indispensabile per garantire certezza in una fase transitoria che, considerato l’ampio ventaglio di amministrazioni coinvolte nella pianificazione, prevede tempistiche troppo tortuose e lunghe». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA