Concessioni in porto, domande cestinate 

L’area Pagnottelli resta senza gestore. Nessuna delle quattro istanze presentate l’estate scorsa per acquisire la concessione dello specchio acqueo, 1.400 metri quadrati dove ospitare una quarantina di gommoni, ha convinto l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Le quattro richieste sono state rigettate. «Serve un soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e che si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda a un più rilevante interesse pubblico». Appare evidente che nessuna delle società sia gradita all’Authority, motivo per cui la procedura è da rifare: «L’Autorità intende procedere, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e concorrenza, nell’indizione di una nuova gara pubblica». In un colpo solo l’Authority ha cestinato le istanze dei titolari delle quattro società che avevano manifestato interesse a rilevare la concessione dell’area Pagnottelli.

La vicenda

A maggio scorso gli uffici dell’Autorità di sistema avevano ricevuto le candidature di Turismar, Consorzio operatori del diporto Arbatax, Levante Arbatax e Rossano Deiana. L’estate scorsa lo specchio acqueo era rimasto desolatamente vuoto, con l’Authority che, dai primi di luglio, aveva ripiegato con l’allestimento di un campo boe alternativo in cui erano stati messi a dimora 66 gavitelli. Nell’area Pagnottelli non ha potuto ormeggiare nessuna imbarcazione. L’unica parte in grado di ospitare natanti è stata quella al confine con l’area in concessione a Saipem della quale la Turismar è concessionaria a tempo. A ogni buon conto, la società che fa capo a Franco Ammendola, benché abbia perso 150 posti barca rispetto al passato, è stata l’unica ad aspirare alla gestione pluriennale di quell’area.

Rebus spazi

L’area adiacente la banchina di levante è stata allestita in via temporanea ma rischia di diventare una consuetudine. Fino a quando non si risolverà il nodo della Pagnottelli. Nel campo boe provvisorio hanno beneficiato del numero maggiore di ormeggi le società Flamar vacanze e Ogliastra turismo. A entrambe sono stati assegnati 10 posti, con la prima impresa che però ne aveva richiesto 18 e la seconda 17. Otto ormeggi, su 13 richiesti, sono stati riservati alla East Coast Sardinia excursion. Sette ciascuna per Etb Sardegna e Marea (entrambe avevano chiesto 11 ormeggi), 5 per Ff e Mas Marine a fronte di 8 richiesti, 4 per Nereo Charter (5) e Cale (6), 3 posti alla Pi&Se (ne aveva sollecitato 4), 1 per Davide Skipper e Nord Est.

