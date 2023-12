Concessioni demaniali, senza proroga è caos Salaris: «Decide Roma» 

In riva al mare sardo il Capodanno rischia di non essere una festa: oggi scadono le concessioni demaniali, vuol dire che baretti e ristoranti dei litorali devono restare chiusi. L’Isola non fa eccezione rispetto al resto d’Italia. Tutto si sarebbe risolto con una proroga, ma da Roma non è arrivato nulla. Nessuna autorizzazione in extremis.

Lo stallo

La prima mossa l’avrebbe dovuto fare il Governo Meloni, mettendo una pezza al grande caos creato, visto che dalla Capitale sono arrivati alla scadenza del 31 dicembre senza dare indicazioni agli enti territoriali. In Sardegna la gestione del demanio spetta alla Regione e non ai Comuni, «ma in assenza di una disposizione da parte dell’Esecutivo nazionale noi non possiamo firmare alcun atto», dice Aldo Salaris, l’assessore all’Urbanistica titolare anche della delega specifica sulle aree fronte mare.

Il quadro

Le concessioni sono un tema caldissimo, e non da oggi. Ha giocato al rimpallo pure il Governo Draghi. Il risultato è che da stanotte gli operatori non hanno margini di manovra. Ovviamente per le attività strettamente balneari non è un problema: ombrelloni e lettini da spiaggia non vanno sistemati in questi giorni, l’estate è lontana. Cambia la situazione per quanti lavorano nei litorali tutto l’anno e da domani hanno il dovere di restare chiusi.

La normativa

Nel 2022 è arrivata la legge 118 per normare la materia delle concessioni. Questo articolato si adegua alla direttiva Bolkestein, la numero 2016/123, secondo cui lo spazio demaniale va assegnato attraverso gare di evidenza pubblica. I sindacati dei balneari, almeno in Italia, sono saliti da subito sul piede di guerra aprendo un duro braccio di ferro con ogni Esecutivo. Al momento c’è la finestra della proroga sino al 31 dicembre del 2024, prevista dalla legge stessa, ma va messa nero su bianco.

La posizione

«Basterebbero sei righe – spiega un imprenditore che preferisce mantenere l’anonimato –. Io domani non posso aprire, sarei responsabile, anche penalmente, di occupazione abusiva di suolo demaniale. Magari col rischio di non poter partecipare ai futuri bandi. Trovo assurdo che la politica sia arrivata a questo punto: io faccio 150 coperti al giorno, ma anziché dare lavoro sarà costretto a licenziare i miei dipendenti».

L’appello

A sentire chi si guadagna da vivere nei litorali, non ci sono preclusioni sulle modalità di gestione del demanio: nessuno ha intenzione di eludere le norme, semmai a pesare è l’incertezza. Da Itb Italia, una delle sigle autonome del settore, «noi crediamo che in Sardegna non si ponga nemmeno il problema dei bandi, ma qualcuno ce lo deve confermare – sottolinea il responsabile regionale Francesco Gambella, operatore a Marinella, nel Comune di Olbia -. In base all’articolo 12 della direttiva Bolkestein, da noi non c’è scarsità di risorse naturali, quindi non è necessario assegnare le concessioni con gare pubbliche. Abbiamo diritto a proseguire le nostre attività».

Il vuoto

Proprio sulla mappatura dei litorali, per capire come gestire il demanio, l’Italia è stata a lungo inadempiente. Poi si è aggiunta l’assenza dei decreti attuativi sulla legge 118. Adesso c’è l’ostacolo della mancata proroga, benché la scadenza odierna fosse nota. Ma è difficile che oggi arrivi un qualche carteggio da Roma. È l’ultimo dell’anno, per di più un festivo, uffici aperti non ce ne sono.

L’assessore

Salaris si muove in questo solco: «Se il Governo non si esprime – dice l’esponente della Giunta, quota Riformatori –, la Regione non può fare alcunché. Noi siamo i gestori del demanio in Sardegna, ma su indicazione di Roma». Salaris, in ogni caso, non aspetterà a lungo: «In assenza di una repentina comunicazione da parte dell’Esecutivo, faremo a Roma la nostra proposta». Ma il Capodanno fronte mare non sembra salvo.

