Concessioni, caos dal Poetto a Giorgino 

Il balletto va in scena da circa 15 anni, visto che la prima proroga risale al 2009 con il Governo Berlusconi. Anche quest’anno non cambia niente, le gare per assegnare le concessioni balneari si faranno il prossimo, forse. Dal Poetto a Giorgino, un tergiversare che tiene sulle spine i gestori dei chioschi e degli stabilimenti, costretti ogni stagione all’incertezza su programmazione e investimenti. Un timore che si riflette sulla qualità dei servizi offerti: in pochi osano sfidare la sorte con acquisti che il prossimo anno potrebbero rivelarsi sbagliati.

Al Poetto

Samule Nonnis gestisce un centro velico di fronte all’Ospedale Marino, al Poetto. «La mia concessione demaniale di circa 1.000 metri quadri di spiaggia del Poetto è scaduta come tutte le altre il 31 dicembre dell’anno scorso. Poi è stata prorogata sino alla fine dell’anno». Sull’arenile una piccola struttura dove sistemare tavole da surf e canoe, poi una serie di ombrelloni. «Pago una concessione annuale di 3.300 euro più la tassa sui rifiuti di 2.200 euro, nonostante io venda solo ombra». Un costo quasi quadruplicato in poco tempo. «Sino alla stagione 2020 il contributo da versare alla Regione era di 880 euro». Quest’anno, comunque nessun problema. «Vero, almeno possiamo lavorare ma è uno stillicidio. Ho la concessione demaniale dal 2014 e ho finito di ammortizzare i costi solo ora. Non posso iniziare da capo, pensare di fare investimenti in queste condizioni è impossibile. Nel frattempo le banche bussano cassa e chiedono informazioni».

Controcorrente

In questa fase di dubbi e indecisioni il sentimento dei concessionari del Golfo degli Angeli è un misto di angoscia e ansia, in attesa del decreto che fisserà i paletti dell’applicazione della legge. La gara per le concessioni balneari per i più strutturati è un opportunità, per le aziende a conduzione familiare una iattura che cancellerà anni di lavoro e sacrifici. Una sorta di ultima spiaggia prima del naufragio economico. Quindi niente timori, anzi. In merito ci sono anche sentenze della Corte di giustizia europea che prevedono la salvaguardia del valore aziendale, degli investimenti e del lavoro dei dipendenti e degli stessi imprenditori. Poi c’è anche un’altra strada: la cooperazione, fare rete. Non c’è dubbio che la forza di 30 concessionari del Poetto sarebbe un valore aggiunto, ma bisogna entrare nell’ottica che è obbligatorio offrire di più: il salvamento, la pulizia e la cura di tutta la spiaggia.

A Giorgino

Passando dall’altra parte del Golfo la musica non cambia. «Siamo in attesa di saper di che morte morire», sospira Marianna Stara della cooperativa “Non solo mare”, del Villaggio Pescatori. «Chiediamo garanzie, avremmo dovuto rifare le pedane ma abbiamo rinunciato: davvero troppe incognite». Marianna Stara si sente protagonista della rinascita della spiaggia di Giorgino. «Siamo qui da 27 anni, prima era un angolo abbandonato, una discarica assediata dai cani randagi. Noi al posto del degrado abbiamo creato il verde».

Autorità portuale

Le cose sembrano andare diversamente nelle concessioni dell’Autorità portuale. «Siamo noi che le assegniamo dopo una rigorosa procedura pubblica», afferma il presidente Massimo Deiana. «Tutte le nostre concessioni sono regolari. Quelle in scadenza, nelle more dell’espletamento delle gare, godono di proroghe tecniche, non automatiche, di alcuni mesi».

