Concessioni balneari, sì alla proroga 

Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative avranno efficacia anche per la stagione 2024. Lo ha stabilito la giunta regionale della Sardegna con una delibera - che però non è ancora stata pubblicata sul sito internet della Regione - imn cui mette nero su bianco «gli indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime» con finalità turistico ricreative. Con un altro provvedimento poi sono stati regolati i contributi ai Comuni «per le attività di pianificazione del demanio marittimo».

I passi

La Regione sta definendo anche l’approvazione delle nuove linee guida regionali per la predisposizione del Pul (piano di utilizzo dei litorali), necessario per la concessione ma di cui la maggior parte dei Comuni è sprovvista, in maniera tale da arrivare a dicembre 2024 con l’assegnazione delle concessioni. La delibera che concede più tempo agli operatori che operano su circa 1.950 concessioni in tutta la Sardegna con oltre 4.000 dipendenti. E i tempi ormai non consentirebbero una conclusione dei bandi per riassegnare le licenze prima dell’estate: ecco il perché della proroga.

I tempi

Entro maggio poi dovrebbe essere completata la mappatura degli arenili e delle coste rocciose per determinare lo stato di utilizzo delle aree demaniali e dovrebbe poi arrivare l’approvazione dei criteri per i bandi. L’approvazione dei bandi di gara e la loro pubblicazione è prevista entro il 30 settembre e i procedimenti si dovrebbero concludere entro l’anno. Ovviamente i tempi potrebbero essere rivisti, specifica la delibera, «in coerenza con quanto sarà disposto dai decreti attuativi che il governo emanerà sull’argomento».

I commenti

«La stagione è in salvo. Era doveroso dare una risposta a chi rischiava di rimanere incastrato nelle maglie della burocrazia, per questo l’assessorato ha avviato tutte quelle azioni necessarie per dare uniformità e certezza», ha spiegato l’assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, «le aziende turistico-ricreative che operano nel demanio marittimo incidono in maniera significativa sul Pil della Sardegna, svolgono un’attività strategica nell'ambito dell'offerta turistica della Sardegna e offrono alla collettività i servizi primari in spiaggia equiparati a servizi di pubblica utilità».

Il deputato della Lega Dario Giagoni osserva: «Le imprese balneari operanti in Sardegna sono costituite quasi al 90% da imprenditori che vedono in tale attività l’unico reddito a loro disposizione. Si tratta di soggetti che hanno investito importanti risorse economiche in tale lavoro e che meritano di ricevere maggiori tutele e certezze. Per questo non posso che gioire dell’approvazione della delibera».

