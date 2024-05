Concessioni balneari, caos anche nell’Isola: «Stagione da salvare» 

Caos totale. Sulle spiagge sarde è arrivata dal Consiglio di Stato una nuova tegola che aggiunge confusione a un settore, quello delle concessioni balneari, già in pieno subbuglio. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti imposto lo stop definitivo a tutte le proroghe fino a ora approvate per l’avvio di bandi pubblici che dovranno rimettere sul mercato tutte le assegnazioni demaniali, comprese quelle storiche appartenute per decenni alla stessa proprietà. Le gare quindi dovranno completarsi entro l’anno per adeguarsi alle direttive europee.

Peccato che dalle stesse aule romane del tribunale sia uscita un’altra decisione che per certi versi va nella direzione opposta: l’avvio delle gare infatti non sarebbe possibile prima di stabilire indennizzi congrui ai concessionari uscenti.

Un cortocircuito giuridico che di fatto paralizza un comparto che fra pochi giorni dovrà aprire in Sardegna migliaia di ombrelloni sotto altrettanti lettini senza però conoscere il proprio futuro.

Appello

Claudio Maurelli, segretario regionale di Federbalneari, conferma: «Le sentenze aggiungono caos al caos. La direttiva Bolkestein non dice infatti di mandare a casa le famiglie che hanno tenuto le concessioni per decenni, ma chiede implicitamente, dove fosse possibile, di mettere a bando nuove autorizzazioni per garantire nuovi posti di lavoro».

Secondo Maurelli, quindi, una scappatoia esiste: «Nell’Isola solo il 12% delle aree demaniali è in concessione. Ciò significa che la risorsa è scarsa e può essere oggetto di nuove concessioni. Ecco, prima pensiamo a queste ultime, poi penseremo a quelle vecchie con calma. Una tempistica garantita anche dalle nostre leggi, in primis dal codice della navigazione, l’unico che regola le autorizzazioni».

Ottimismo

Alberto Bertolotti, vice presidente nazionale del Sindacato balneari, vuole sottolineare il paradosso generato dal Consiglio di Stato: «È curioso che lo stesso presidente dello stesso collegio, a poche ore di distanza, possa prima sancire lo stop alle proroghe per procedere alle gare e poi ammettere che queste ultime non possono avviarsi perché non sono stati definiti gli indennizzi agli attuali titolari».

Bertolotti mostra comunque fiducia: «La stagione imminente è con tutta probabilità salva, perché le ultime delibere regionali dello scorso febbraio concedono una proroga “tecnica” inattaccabile da eventuali ricorsi. Resta comunque l’esigenza di completare entro pochi mesi sia una mappatura accurata dei litorali sardi disponibili a concessioni che una riforma nazionale e organica sull’utilizzo delle aree demaniali»

L’assessore

Franco Cuccureddu, neo assessore regionale al Turismo, non possiede le deleghe di competenza («le ha il collega agli Enti locali»), ma ha comunque a cuore le sorti di migliaia di imprese «che vanno tutelate, come le famiglie che da generazioni portano avanti attività storiche e che hanno diritto a un equo compenso in caso di cessione delle concessioni». Il rappresentante di Giunta fissa le la priorità: «La stagione deve essere salvata a tutti i costi, non solo per salvaguardare economicamente il comparto, ma anche per garantire servizi indispensabili nelle nostre spiagge. Non ultimo quello del salvamento a mare».

Investimenti

Su quest’ultimo capitolo Bertolotti concorda: «In ballo c’è il futuro di un settore che rappresenta la vetrina della Sardegna. E che non si limita a fornire caffè, gelati e ombrelloni ai turisti, ma diventa ogni anno la porta d’accesso di turisti e denaro che poi vengono ridistribuiti nell’indotto. Per di più la nostra regione, proprio in virtù della sua condizione di insularità e per la comprovata scarsa densità di concessioni in proporzione alle coste utilizzabili, potrebbe per ora essere esclusa dalla Bolkestein, libera quindi di poter migliorare i servizi balneari per fare quel tanto atteso salto di qualità dell’offerta turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA