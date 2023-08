Concessioni balneari, appello di Tocco: «Regione e Governo trovino un’intesa» 

Bisognerà aspettare metà settembre per la mappatura cui lavora il tavolo consultivo di Palazzo Chigi con i rappresentanti dei ministeri competenti, parlamentari e associazioni di settore. I tempi stringono e serve una norma strutturale per definire il futuro delle concessioni balneari che, come noto, andranno in scadenza il 31 dicembre 2024. «Occorre dare garanzie concrete ai concessionari di chioschi e strutture commerciali che si trovano a ridosso dei litorali isolani e nei mercati», afferma Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale che torna a sottolineare la necessità di una soluzione per assicurare un futuro alle aziende balneari. «È opportuna un’ulteriore proroga per il rinnovo delle concessioni per le valutazioni su un disegno di legge a livello locale, per fare in modo che la Sardegna sia inserita all’interno dei bandi stabiliti dalle direttive». La preoccupazione, manifestata da tempo, è che rimettendo in gioco tutte le concessioni (così come prescive la Bolkestein) è che vengano «svendute le coste isolane ai grandi gruppi multinazionali. Dobbiamo tutelare l’economia locale», dice ancora Tocco. E aggiunge: «L’auspicio è che il Governo e la Regione possano trovare un accordo per salvaguardare le concessioni balneari e intraprendere iniziative volte a garantire i titolari dei siti balneari e dei mercati. Il Comune cercherà di seguire passo dopo passo l’iter delle concessioni, sollecitando provvedimenti tesi a tutelare i livelli occupazionali e le centinaia di imprese che in questi anni hanno garantito la piena fruizione, la cura e la tutela delle spiagge del sud Sardegna».

